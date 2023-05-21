Джикия: «Не знаю, что на этот раз будет придумывать общественность, но сегодня Москва красно-белая»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1). Видеообращение опубликовано в Telegram-канале красно-белых.

«Ребята, ну я не знаю, что сейчас на этот раз будет придумывать общественность, но сегодня Москва красно-белая. Вот эти тучки сегодня никому не помешают. Всех с победой!» — сказал Джикия.

После этого матча ЦСКА остался на 2-м месте в таблице РПЛ (54 очков), «Спартак» поднялся на 3-ю позицию (53 балла).