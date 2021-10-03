Бывший российский арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал «СЭ» эпизод с удалением с поля форварда «Зенита» Сердара Азмуна в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

«Первоначально была ошибка арбитра, когда он показал только желтую карточку. Тут все-таки авторитет «Зенита» сыграл роль. Но растерянность арбитра можно объяснить. Он еще только начинает. Молодцы те, кто на ВАР, не испугались авторитета. Посмотрите, какая была реакция. Снисходительное судейство наших арбитров в матчах с участием зенитовцев. Поражает безнаказанность, вседозволенность, которая против них же действует в еврокубках. В концовке тайма Дзюба в спину толкает игрока «Сочи». С какими эмоциями тогда этот небожитель Дзюба бросился на арбитра. Почему такое неуважение? И вы хотите, чтобы вас начали после такого уважать? Забудьте», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун получил красную карточку на 42-й минуте матча с «Сочи». Главный арбитр встречи Павел Шадыханов удалил иранца с поля после подсказки ВАР. Сначала судья показал ему желтую карточку, но после просмотра повтора поменял свое решение. 26-летний Азмун эмоционально отреагировал на удаление и начал кричать на судью и соперников.