В РФС прокомментировали снятие арбитра Василия Казарцева с матча 10-го тура Тинькофф РПЛ «Ахмат» — «Спартак».

«Замена была инициирована Департаментом судейства по итогам встречи ЦСКА и «Краснодара». Решения арбитра в этом матче, вызвавшие общественный резонанс, будут изучены на ближайшем заседании ЭСК. До его проведения было решено не включать Казарцева в состав бригад, обслуживающих матчи», — говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.

Матч «Спартака» и «Ахмата» пройдет 3 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Напомним, что накануне Казарцев работал на ВАР на матче ЦСКА — «Краснодар» (0:0) и принял спорное решение, когда не подсказал главному арбитру встречи, что стоит назначить пенальти в ворота московского клуба в концовке встречи за игру рукой в штрафной.

«Там две руки и минимум один пенальти». Почему судьи не увидели нарушение в матче ЦСКА — «Краснодар»?