Хохлов объяснил, почему выпустил Каборе и Паршивлюка с первых минут

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча второго тура чемпионата России с "Рубином". Встреча пройдет в Москве, на стадионе "ВТБ Арена", начало – в 19.00 (мск).

– Готовность у Каборе и Паршивлюка неидеальна. Шарль не прошел предсезонные сборы с "Динамо", Сергей работал с нами не все время. Через игры будем оценивать готовность игроков. Это не вынужденные меры. По-другому никак нельзя. Они оба участвовали в тренировках, могут играть в старте. Разобрали игру с "Арсеналом" и знаем ошибки. Главная причина – проседала опорная зона, которая потянула все остальное. Обсудили это на тактических занятиях, – сказал Хохлов в эфире телеканала "Матч Премьер".

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