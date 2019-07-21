17:44 | Футбол — РПЛ

"Динамо" – "Рубин": Каборе в старте москвичей. Кьяртанссон - выйдет с первых минут у казанцев

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Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Рубина" на матч второго тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Москве, на стадионе "ВТБ Арена", начало – в 19.00 (мск).

Стартовый состав "Динамо": Шунин – Плиев, Евгеньев, Шунич, Паршивлюк – Каборе, Юсупов, Шиманьски, Жоаузинью, Кардозу – Грулев.

Запасные: Лещук, Рыков, Морозов, Ордец, Липовой, Москвичев, Рауш, Черных, Теттех, Панченко, Шейдаев.

Стартовый состав "Рубина": Дюпин – Денисов, Сорокин, Уремович, Данченко – Башкиров, Могилевец, Подберезкин, Коновалов, Давиташвили – Кьяртанссон.

Запасные: Коновалов, Волк, Плиев, Степанов, Старфельт, Акбашев, Седов, Кварацхелия, Микелтадзе.

 

 

Динамо - Рубин

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Дополнительная информация

https://premierliga.ru/match/match_13126.html

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