"Динамо" – "Рубин": Каборе в старте москвичей. Кьяртанссон - выйдет с первых минут у казанцев

Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Рубина" на матч второго тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Москве, на стадионе "ВТБ Арена", начало – в 19.00 (мск).
Стартовый состав "Динамо": Шунин – Плиев, Евгеньев, Шунич, Паршивлюк – Каборе, Юсупов, Шиманьски, Жоаузинью, Кардозу – Грулев.
Запасные: Лещук, Рыков, Морозов, Ордец, Липовой, Москвичев, Рауш, Черных, Теттех, Панченко, Шейдаев.
Стартовый состав "Рубина": Дюпин – Денисов, Сорокин, Уремович, Данченко – Башкиров, Могилевец, Подберезкин, Коновалов, Давиташвили – Кьяртанссон.
Запасные: Коновалов, Волк, Плиев, Степанов, Старфельт, Акбашев, Седов, Кварацхелия, Микелтадзе.
⚪️🔵 Состав на #ДинамоРубин pic.twitter.com/CHIlpXtJID— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 21 июля 2019 г.
Наш состав на матч #ДинамоРубин ⚡️ pic.twitter.com/lKHb3o9FWx— «Рубин» Казань (@fcrk) 21 июля 2019 г.
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