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«Химки» — «Уфа»: все голы матча РПЛ

15:56
27 февраля. Химки. «Химки» — «Уфа». Фото ФК «Химки»
27 февраля. Химки. «Химки» — «Уфа». Фото ФК «Химки»
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27 февраля «Химки» на своем поле обыграли «Уфу» (2:1) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки».

49-я минута: гол Мохамеда Конате

62-я минута: гол Дениса Глушакова

90+4-я минута: гол Владислава Камилова

Химки — Уфа

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