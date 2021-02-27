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«Химки» в меньшинстве обыграли «Уфу», Глушаков забил победный мяч

15:55
27 февраля. Химки. «Химки» — «Уфа». Фото Александр Федоров, "СЭ"
27 февраля. Химки. «Химки» — «Уфа». Фото Александр Федоров, "СЭ"
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27 февраля «Химки» обыграли «Уфу» (2:1) в матче 20-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги.

На 49-й минуте встречи счет открыл форвард хозяев Мохамед Конате. На 62-й минуте матча полузащитник химчан Денис Глушаков удвоил преимущество своей команды. Единственный гол «Уфы» на 90+4-й минуте забил полузащитник Владислав Камилов.

«Химки» заканчивали матч в меньшинстве — на 74-й минуте был удален полузащитник Илья Кухарчук.

«Химки» набрали 28 очков и поднялись на 9-е место в турнирной таблице. «Уфа» занимает 15-ю строчку с 13 очками.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

20-й тур

«Химки» — «Уфа» — 2:1 (0:0)

Голы: Конате, 49 (1:0). Глушаков, 62 (2:0). Камилов, 90+4 (2:1).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Мирзов (Могилевец, 90+4), Трошечкин (Камышев, 83), Боженов, Конате.

«Уфа»: Беленов, Йокич, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе (Сысуев, 85), Камилов, Голубев (Урунов, 46), Мрзляк, Жамалетдинов, Андрич.

Предупреждения: Камилов, 7. Кухарчук, 21. Боженов, 34. Трошечкин, 40. Конате, 60.

Удаление: Кухарчук, 74.

Судьи: Любимов (Санкт-Петербург). Елеференко, Мурашов (оба — Москва).

ВАР: Мешков (Дмитров). Еремин (Москва).

27 февраля. Химки. Стадион «Арена Химки».

Химки — Уфа

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