«Химки» в меньшинстве обыграли «Уфу», Глушаков забил победный мяч
27 февраля «Химки» обыграли «Уфу» (2:1) в матче 20-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги.
На 49-й минуте встречи счет открыл форвард хозяев Мохамед Конате. На 62-й минуте матча полузащитник химчан Денис Глушаков удвоил преимущество своей команды. Единственный гол «Уфы» на 90+4-й минуте забил полузащитник Владислав Камилов.
«Химки» заканчивали матч в меньшинстве — на 74-й минуте был удален полузащитник Илья Кухарчук.
«Химки» набрали 28 очков и поднялись на 9-е место в турнирной таблице. «Уфа» занимает 15-ю строчку с 13 очками.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
20-й тур
«Химки» — «Уфа» — 2:1 (0:0)
Голы: Конате, 49 (1:0). Глушаков, 62 (2:0). Камилов, 90+4 (2:1).
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Мирзов (Могилевец, 90+4), Трошечкин (Камышев, 83), Боженов, Конате.
«Уфа»: Беленов, Йокич, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе (Сысуев, 85), Камилов, Голубев (Урунов, 46), Мрзляк, Жамалетдинов, Андрич.
Предупреждения: Камилов, 7. Кухарчук, 21. Боженов, 34. Трошечкин, 40. Конате, 60.
Удаление: Кухарчук, 74.
Судьи: Любимов (Санкт-Петербург). Елеференко, Мурашов (оба — Москва).
ВАР: Мешков (Дмитров). Еремин (Москва).
27 февраля. Химки. Стадион «Арена Химки».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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