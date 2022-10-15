Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:31

«Химки» сыграют против «Факела» в форме с флагом России и георгиевской лентой

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Форма «Химок».
Фото ФК «Химки»

«Химки» в матче 13-го тура РПЛ с «Факелом» сыграют в форме с флагом России и георгиевской лентой, сообщает пресс-служба клуба.

«Отныне на нашей форме Георгиевская лента и флаг России. Футбольный клуб «Химки» в знак солидарности с Вооруженными Силами РФ и поддержки защитников Родины выйдет на матч 13-го тура чемпионата России с «Факелом» с Георгиевской лентой на игровой форме. Считаем важным, чтобы в рамках национальных первенств чаще появлялся российский триколор», — говорится в сообщении клуба.

Ранее агент защитника Брайана Идову сообщил, что футболист не получал зарплату в «Химках» с июня.

Матч «Химки» — «Факел» пройдет сегодня, 15 октября и начнется в 14.00 мск.

ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
5
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мочи коммуниста!» Хоккеист сбежал из СССР ради мечты, но столкнулся в США с тотальной ненавистью
Победительница самого знаменитого марафона в США угодила в допинговый скандал. У нее отберут титул
Стремоусов заявил о начале активной фазы наступления ВСУ в Херсонской области
Эксперт допустил «сбой во всей системе» ВСУ из-за нарушения работы Starlink
В Приморском крае районного военкома обнаружили мертвым
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Вратарь «Торпедо» Ботнарь уверен, что его команда обыграет «Локомотив»
Балахнин: «Убийством «Ростова» в матче с «Уралом» не пахло»
Марадишвили из-за простуды пропустит матч с «Торпедо»
«Химки» — «Факел»: Гудиев и Квеквескири выйдут с первых минут
«Торпедо» — «Локомотив»: Гильерме впервые в сезоне сыграет в РПЛ
Булыкин заявил, что «Локомотив» сильно подавлен, но является фаворитом в матче с «Торпедо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавазашвили: «Нам надо отказаться от услуг иностранцев. Как от футболистов, так и от тренеров»

Булыкин заявил, что «Локомотив» сильно подавлен, но является фаворитом в матче с «Торпедо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости