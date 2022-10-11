Агент Идову сообщил, что футболист не получал зарплату в «Химках» с июня

Вильям Д'Авила, агент защитника «Химок» Брайана Идову, сообщил, что клуб до сих пор не погасил долги по зарплате перед футболистом. По его словам, 31-летний игрок не получал деньги с июня.

«Никаких выплат не было, последнюю зарплату Брайан получил в июне — с тех пор никаких денег клуб не давал. Клуб обещал, но так ничего и не заплатил. Там происходит что-то очень странное», — приводит слова Вильяма Д'Авилы «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в подмосковном клубе уже более трех месяцев не выплачивается зарплата, а общая сумма долга перед игроками составляет более 300 миллионов рублей.

В текущем сезоне Идову провел 11 матчей за «Химки» и не отметился результативными действиями.