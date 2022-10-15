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Кавазашвили: «Нам надо отказаться от услуг иностранцев. Как от футболистов, так и от тренеров»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о большом количестве тренерских отставок в РПЛ.

«Отставка девяти тренеров к 13 туру нашего чемпионата — это совпадение, в связи с тем, что много легионеров вернулось за рубеж, оголив команду. Многие иностранные специалисты рассчитывали на помощь легионеров. А когда они столкнулись с нашей действительностью, оказалось, что российские игроки ничуть не уступают легионерам, которые ушли. Во-вторых, наши ребята дешевле. Психология текущего времени говорит о том, что нам надо отказаться от услуг иностранцев. Как от футболистов, так и от тренеров. Они уходят, не боясь ничего, пользуясь правилом ФИФА.

Нам на сегодня, видимо, надо понять, что пора привлекать свои тренерские кадры и футболистов. Иностранцы тоже не дураки, они приезжают сюда для того, чтобы заработать деньги. Они тащат сюда легионеров, чтобы показать нам, что за границей футболисты намного лучше, чем в России. Действительно, после развала СССР мы сами способствовали тому, чтобы в нашем чемпионате играло больше легионеров. Мы завозили их тоннами. Наконец-то нам дали возможность повернуться лицом к своим и отказать иностранцам. Слава Богу, что нас выгнали из международных европейских соревнований, и нам пришлось обратить внимание на свой футбол», — приводит Кавазашвили Betonmobile.ru.

К 13 туру РПЛ дважды тренеров поменяли «Торпедо» и «Химки», по разу произошли отставки в «Урале», «Ахмате», «Факеле» и «Локомотиве».

Источник: https://betonmobile.ru/kavazashvili-schitaet-chto-klubam-rpl-pora-otkazyivatsya-ot-inostrannyih-trenerov-i-futbolistov
Анзор Кавазашвили
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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