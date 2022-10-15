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Сегодня, 12:41

Булыкин заявил, что «Локомотив» сильно подавлен, но является фаворитом в матче с «Торпедо»

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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча железнодорожников с «Торпедо» в 13-м туре РПЛ.

«Это дерби будет очень важным. Обе команды находятся внизу турнирной таблицы, и им позарез нужны очки. В «Локомотиве» собраны мастеровитые футболисты, но команда психологически подавлена. В любом случае фаворитами в матче являются железнодорожники. Сильно скажется уход Циннбауэра на «Локомотив»? Посмотрим, смог ли Федоров хорошо подготовить команду. Футболисты сами должны проявить уважение к себе, к болельщикам и хорошо сыграть с «Торпедо». Опускаться ниже уже некуда», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Матч «Торпедо» — «Локомотив» состоится 15 октября в «Лужниках». Начало — в 14.00 (мск). «Локомотив» после 12 туров идет на 14-м месте, «Торпедо» — последнее.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-favoritom-v-derbi-yavlyaetsya-lokomotiv-no-komanda-psihologicheski-podavlena/
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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