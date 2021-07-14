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Владимир Федотов: «Скажем так, Ивелин Попов находится в периоде восстановления»

20:20
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после победы над «Химками» (3:2) в матче товарищеского турнира Кубка Матч Премьер рассказал о состоянии хавбека Ивелина Попова.

54-летний российский специалист также высказался о прошедшей игре и возможных трансферах перед стартом нового сезона.

«Мы всегда настраиваемся на результативный футбол. Повторюсь, даже при таких погодных условиях мы хорошо двигались, контролировали мячи и смогли победить.

Скажем так, Ивелин Попов находится в периоде восстановления. У него был годичный перерыв. Мы видим, как ему тяжело на тренировках и на играх. Нужно время, чтобы переварить это. Была тяжелая операция, ему необходимо было почистить мениск. Человек трудится, ему нужно время, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние.

Трансферы перед Лигой конференций? Хотелось бы, конечно, но загадывать не будем. Визы, вхождение в состав. Все это очень сложно», — сказал Федотов.

Попов не выходил на поле почти год. Последний матч он провел 25 августа 2020 августа против «Тамбова».

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Артем Бухаев все материалы автора

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