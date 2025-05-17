«Химки» и «Рубин» встретятся в матче 29-го тура чемпионата России в субботу, 17 мая. Игра пройдет на «Арене Химки» и начнется в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Химки» — «Рубин» можно в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

17 мая 2025, 16:30. Арена Химки (Химки)

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Химки» находятся на 12-м месте в чемпионате России с 26 очками. «Рубин» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы с 42 очками. В матче первого круга РПЛ в августе химчане победили казанцев в гостях со счетом 3:2.