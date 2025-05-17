«Оренбург» — «Краснодар»: ничья после первого тайма

«Оренбург» и «Краснодар» завершили вничью первый тайм матча 29-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на 7-й минуте открыл форвард хозяев Брайан Мансилья. На 29-й минуте «быки» отыгрались благодаря голу Джона Кордобы. Колумбиец перехватил мяч после неудачной передачи 20-летнего защитника «Оренбурга» Максима Сыщенко в сторону вратаря.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.