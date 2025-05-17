В «Спартаке» сообщили о состоянии Литвинова

«Спартак» сделал заявление о состоянии защитника команды Руслана Литвинова.

23-летний футболист 15 мая получил травму колена в концовке матча против «Ростова» (1:2) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

«Руслан Литвинов после матча с «Ростовом» покидал поле на электрокаре из-за травмы. К счастью, по данным МРТ связочный аппарат коленного сустава не был поврежден. Желаем здоровья Руслану и скорейшего возвращения на поле!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

17 мая Mash сообщал, что Литвинов пропустит матчи против «Крыльев Советов» (18 мая) и «Химок» (24 мая) в заключительных турах РПЛ.

В текущем сезоне защитник провел 31 матч за «Спартак» во всех турнирах и не отличался результативными действиями.