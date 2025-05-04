Футбол
4 мая, 18:25

Камоцци призвал не винить Станковича в результатах «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью красно-белых с «Факелом» (0:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

«Сложный сезон, но я бы не стал винить тренера, как это обычно делают. Были еще и дорогостоящие покупки, сделанные руководством», — сказал Каррера «СЭ».

После этой ничьей красно-белые лишились шансов на чемпионство. За три тура до конца премьер-лиги-2024/25 отставание «Спартака» от лидера турнирной таблицы «Краснодара» составляет 10 очков.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hant64

    А у Камоцци точно все дома? То есть, винить Станковича не за что, нужно винить руководство за дорогостоящие покупки. И что это за покупки - яхты, самолёты, вертолёты наверное, так что денег на игроков не хватило?:slight_smile: Ну а как ещё идиота понимать, если он винит руководство за дорогостоящих игроков?

    05.05.2025

  • Так Надо

    Конечно. Поощрить! С занесением в личное дело.

    05.05.2025

  • zg

    Ну ты уж не мети всех одной гребёнкой!)

    04.05.2025

  • Patera

    В красно-белом "королевстве" "брёвен" у себя не видят - дело или в Миллере, или в ведомстве Мажича...

    04.05.2025

  • zg

    Да нууууу

    04.05.2025

  • Patera

    Питер

    04.05.2025

  • Эрик Стейн

    В чём он сложный или отличается от других?В какой период было видно что Станкович держит ситуацию в руках, а не постоянно экспереминтирует?Из дорогостоящих покупок что вообще не зашло-Гарсия,Солари-не лучше имеющихся,Барко-так один из лидеров...так какие дорогущие покупки сделало руководство без ведома Станковича?

    04.05.2025

  • Иван Л.

    Как обычно виновата "консерватория". Набирают в команду разный сброд за бешеные бабки, потом ставят кого-то этим сбродом рулить на поле. Потом виноваты все, кроме савета дыректорофф. "Пока в товарищах согласья нет...." (с). А согласие в Спатраке давно не ночевало, осмыслененое и направленное. То есть может оно и такое, но не в том направлении, которое нужно армии болел Спартака, коим мои сочувствия.

    04.05.2025

  • Махал махалыч

    Не понял, кто, что сказал? Камоцци или карера? И кто они такие? Станкович не тренер уровня Спартака и точка.

    04.05.2025

  • inmost@bk.ru

    Если главный тренер не умеет добиться оптимального уровня совладающего поведения футболистов в линиях и звеньях, теряя очки даже в матчах с аутсайдерами ("Факелом", "Динамо" Махачкала"), то он не должен тренировать команду, претендующую на высокие места.

    04.05.2025

  • александр п

    Единственный толковый тренер в Спартаке был Старков.

    04.05.2025

  • som173

    Странный отмаз придумал сеньор Камоци. То есть виноваты Лукойл и ево чудики, каторые выкинули на два полена 50 лимонов Евро? А храк Стан тут не причем? Хе-хе!

    04.05.2025

  • zg

    То есть дорогостоящие покупки это как доп повод НЕ винить тренера?!:rofl::rofl::rofl::rofl:ПыСы-а кого?!Карму?Уборщицу на стадионе?!КОГО?!

    04.05.2025

    • «Химки» — «Ростов»: Бакаев и Голенков выйдут в стартовом составе, Комличенко остался в запасе

    ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом» и снова обошел «Спартак» в таблице РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

