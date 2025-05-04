Камоцци призвал не винить Станковича в результатах «Спартака»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью красно-белых с «Факелом» (0:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

«Сложный сезон, но я бы не стал винить тренера, как это обычно делают. Были еще и дорогостоящие покупки, сделанные руководством», — сказал Каррера «СЭ».

После этой ничьей красно-белые лишились шансов на чемпионство. За три тура до конца премьер-лиги-2024/25 отставание «Спартака» от лидера турнирной таблицы «Краснодара» составляет 10 очков.