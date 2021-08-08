«Химки» — «Ростов»: арбитр занимал хорошую позицию, но воспользовался «помощью друга». Пенальти назначен правильно
На 66-й минуте матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Ростов» арбитр Павел Шадыханов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовчан. Судья занимал хорошую позицию и должен был увидеть фол Хорена Байрамяна, ударившего соперника по ноге, но не сумел этого сделать.
В действия Шадыханова вмешались видеоарбитр Василий Казарцев и его помощник Денис Березнов. Они сообщили судье, что он пропустил нарушение правил, и предложили убедиться в этом, посмотрев видеозапись. В итоге рефери принял верное решение, наказав Байрамяна 11-метровым ударом и предупреждением.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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