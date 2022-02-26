«Динамо» разгромило «Химки» в большинстве и вышло на первое место в таблице чемпионата России

«Динамо» обыграло «Химки» в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ — 3:0.

В составе бело-голубых отличились Федор Смолов, Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин.

Отметим, что в этом матче было показано три красных карточки: у «Динамо» удалился Роман Евгеньев, у «Химок» — Филип Дагерстоль и Лоуренс Анвон.

Благодаря победе над «Химками» «Динамо» с 39 очками в 19 матчах вышло на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Второе место занимает «Зенит» с 38 очками в 18 играх. Команда из Санкт-Петербурга в этом туре сыграет с «Рубином», матч состоится 28 февраля.

«Химки» занимают последнее, 16-е место в таблице с 14 очками в 19 играх.

В параллельном матче «Нижний Новгород» обыграл «Урал» (1:0).