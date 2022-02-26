«Нижний Новгород» с минимальным счетом обыграл «Урал»
«Нижний Новгород» победил «Урал» в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России. Игра завершилась со счетом 1:0.
На 78-й минуте счет открыл полузащитник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский, который реализовал пенальти.
На 55-й минуте с поля был удален Кирилл Колесниченко из «Урала», получивший вторую желтую карточку за грубый фол. Второе удаление у гостей произошло на 78-й минуте игры — красную карточку получил Лео Гогличидзе.
«Нижний Новгород» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Урала» 19 очков и 12-я позиция.
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|5
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|38
|
3
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|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
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|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
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|8
|5
|5
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|29
|
6
|Локомотив
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|7
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|
7
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|
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|
9
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|6
|5
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|19
|6
|4
|9
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|22
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
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|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
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|16-34
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30 тур
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7
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