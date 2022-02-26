«Нижний Новгород» с минимальным счетом обыграл «Урал»

«Нижний Новгород» победил «Урал» в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России. Игра завершилась со счетом 1:0.

На 78-й минуте счет открыл полузащитник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский, который реализовал пенальти.

На 55-й минуте с поля был удален Кирилл Колесниченко из «Урала», получивший вторую желтую карточку за грубый фол. Второе удаление у гостей произошло на 78-й минуте игры — красную карточку получил Лео Гогличидзе.

«Нижний Новгород» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Урала» 19 очков и 12-я позиция.