«Химки» — «Динамо»: Фомин довел преимущество бело-голубых до трех мячей
Фомин забил третий гол «Динамо» в матче РПЛ против «Химок»
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин увеличил преимущество своей команды в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» — 3:0.
На 89-й минуте Фомин отправил мяч в ворота Ильи Лантратова ударом из-за пределов штрафной.
Фомин забил 8-й гол в сезоне-2021/22.
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|
3
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|10
|1
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|30-21
|31
|
4
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|18
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|
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|18
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|5
|5
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|
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|
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|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
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|17-26
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|
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
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Бомбардиры
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ЖК
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|
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Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
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|
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Филипе Силва Малком
Зенит
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|
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Артем Дзюба
Зенит
|5
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|К
|Ж
|
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Максимилиано Кофрие
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|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
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|1
|0
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|
Александр Соболев
Спартак
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|1
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