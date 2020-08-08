«Химки» — ЦСКА: Гайч — в запасе армейцев. Влашич и Магнуссон — вне заявки
15:00
Стали известны стартовые составы на первый матч нового сезона Тинькофф РПЛ между «Химками» и ЦСКА. Новичок хозяев Брайан Идову выйдет в основе, нападающий гостей Адольфо Гайч — в запасе. Встреча пройдет на «Арене Химки», начало — 16:00 (мск).
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн.
Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Мурнин, Засеев, Мишуков, Конате, Алиев.
В заявку красно-синих не попали хавбек Никола Влашич и защитник Хердур Магнуссон.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеес, Карпов, Набабкин, Дзагоев, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Чалов.
Запасные: Тороп, Васин, Котин, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Сигурдссон, Шкурин, Гайч.
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