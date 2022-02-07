Полузащитник Хесус Медина рассказал, как проходит его адаптация в московском клубе.

— Ты провел две недели с ЦСКА. Есть что-то, что показалось тебе необычным?

— Футбол везде одинаковый. В этом нет никакой тайны. Единственное, что вызывает сложности — это русский язык. Я, конечно, говорю немного на английском, но в большинстве здесь все общаются на русском. В остальном мне все нравится, я стараюсь узнавать своих партнеров, тренеров, персонал... Стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы не чувствовать себя оторванным от команды.

— Кажется, что вы с Юсуфом Языджи уже хорошо влились в коллектив...

— Мне хочется скорее стать своим и оправдать возложенные на меня ожидания, потому что многие хотели моего перехода и надеются на меня. У меня очень хорошие впечатления о команде, все очень добрые и открытые. Несмотря на то, что здесь много молодых игроков, мне хочется отметить смесь опыта и молодости. Потому что такие игроки, как Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев — это настоящие старожилы с огромным опытом, которые хорошо меня приняли. Мне это очень приятно.

17 января ЦСКА объявил о трансфере 24-летнего парагвайца. Он перешел в московский клуб на правах свободного агента. Его контракт с армейцами рассчитан на 3,5 года.