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7 февраля, 22:55

Хесус Медина: «Единственное, что вызывает сложности — это русский язык»

Хесус Медина рассказал, как проходит его адаптация в ЦСКА
Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник Хесус Медина рассказал, как проходит его адаптация в московском клубе.

— Ты провел две недели с ЦСКА. Есть что-то, что показалось тебе необычным?

— Футбол везде одинаковый. В этом нет никакой тайны. Единственное, что вызывает сложности — это русский язык. Я, конечно, говорю немного на английском, но в большинстве здесь все общаются на русском. В остальном мне все нравится, я стараюсь узнавать своих партнеров, тренеров, персонал... Стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы не чувствовать себя оторванным от команды.

— Кажется, что вы с Юсуфом Языджи уже хорошо влились в коллектив...

— Мне хочется скорее стать своим и оправдать возложенные на меня ожидания, потому что многие хотели моего перехода и надеются на меня. У меня очень хорошие впечатления о команде, все очень добрые и открытые. Несмотря на то, что здесь много молодых игроков, мне хочется отметить смесь опыта и молодости. Потому что такие игроки, как Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев — это настоящие старожилы с огромным опытом, которые хорошо меня приняли. Мне это очень приятно.

17 января ЦСКА объявил о трансфере 24-летнего парагвайца. Он перешел в московский клуб на правах свободного агента. Его контракт с армейцами рассчитан на 3,5 года.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/fonbet-trenirovochnye-sbory/jesus-medina-khochetsya-ostavit-svoy-sled-v-istorii-pfk-cska/
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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П
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