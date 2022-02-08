Новичок ЦСКА Медина заявил, что хочет быть похожим на Месси

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал, на каких футболистов пытается ориентироваться.

«Я всегда пытаюсь смотреть и копировать стиль игроков, который похож на мой. Наблюдаю за игроками, у которых похожие игровые характеристики с моими. Мне нравятся Ди Мария, Давид Силва и Месси. Месси — лучший игрок в истории футбола. Я стараюсь следить за их выступлениями, действиями с мячом, а потом отражать это в своей игре», — приводит пресс-служба армейцев слова Медины.

17 января ЦСКА подписал контракт с Мединой на 3,5 года. Ранее 24-летний парагваец выступал за «Нью-Йорк Сити».

Ранее Медина заявил, что хочет оставить свой след в истории ЦСКА.