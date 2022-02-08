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Сегодня, 08:37

Новичок ЦСКА Медина заявил, что хочет быть похожим на Месси

Иван Торопцев
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал, на каких футболистов пытается ориентироваться.

«Я всегда пытаюсь смотреть и копировать стиль игроков, который похож на мой. Наблюдаю за игроками, у которых похожие игровые характеристики с моими. Мне нравятся Ди Мария, Давид Силва и Месси. Месси — лучший игрок в истории футбола. Я стараюсь следить за их выступлениями, действиями с мячом, а потом отражать это в своей игре», — приводит пресс-служба армейцев слова Медины.

17 января ЦСКА подписал контракт с Мединой на 3,5 года. Ранее 24-летний парагваец выступал за «Нью-Йорк Сити».

Ранее Медина заявил, что хочет оставить свой след в истории ЦСКА.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/fonbet-trenirovochnye-sbory/jesus-medina-khochetsya-ostavit-svoy-sled-v-istorii-pfk-cska/
Анхель Ди Мария
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Хесус Медина
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2
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
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10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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