Евгеньев близок к продлению контракта с «Динамо»

По данным «СЭ», защитник «Динамо» Роман Евгеньев должен в ближайшие дни продлить соглашение с бело-голубыми.

Нынешний контракт 22-летнего футболиста истекает в июне 2022 года, он уже имел право вести переговоры с другими клубами, однако сделал выбор в пользу «Динамо».

При этом не исключен вариант, что Евгеньев будет отдан в аренду для получения игровой практики — решение на этот счет предстоит принять всем сторонам.

В текущем сезоне Евгеньев провел 10 матчей за «Динамо» и забил один мяч.