Экс-игрок «Ференцвароша» Чивич: «Черчесов мог бы тренировать лучшие клубы Европы или условный «Ювентус»

Защитник «Балтики» и экс-футболист «Ференцвароша» Элдар Чивич высказался о совместной работе с российским тренером Станиславом Черчесовым.

«Конечно, я помню Черчесова! Это легенда! Настоящая легенда «Ференцвароша» и России. Черчесов — отличный тренер и очень хороший человек. Я считаю, что он тренер топ-уровня. На мой взгляд, он мог бы тренировать лучшие клубы Европы. Как я уже говорил: Черчесов — крутой мужик и тренер. Он может работать вообще везде. Он уже добивался успехов в Европе, был тренером сборной России, работал с большими футболистами. Поэтому считаю, что он мог бы тренировать условный «Ювентус», — сказал Чивич Legalbet.

Черчесов тренировал сборную Казахстана в течение восьми месяцев. За это время команда под его руководством сыграла шесть матчей в Лиге наций, набрав одно очко при соотношении забитых и пропущенных мячей 0:15.

До этого, с 2021 по 2023 год, Черчесов работал в венгерском клубе «Ференцварош», где дважды становился чемпионом Венгрии и один раз — обладателем Кубка страны.