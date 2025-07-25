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25 июля 2025, 17:20

Экс-игрок «Ференцвароша» Чивич: «Черчесов мог бы тренировать лучшие клубы Европы или условный «Ювентус»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Защитник «Балтики» и экс-футболист «Ференцвароша» Элдар Чивич высказался о совместной работе с российским тренером Станиславом Черчесовым.

«Конечно, я помню Черчесова! Это легенда! Настоящая легенда «Ференцвароша» и России. Черчесов — отличный тренер и очень хороший человек. Я считаю, что он тренер топ-уровня. На мой взгляд, он мог бы тренировать лучшие клубы Европы. Как я уже говорил: Черчесов — крутой мужик и тренер. Он может работать вообще везде. Он уже добивался успехов в Европе, был тренером сборной России, работал с большими футболистами. Поэтому считаю, что он мог бы тренировать условный «Ювентус», — сказал Чивич Legalbet.

Черчесов тренировал сборную Казахстана в течение восьми месяцев. За это время команда под его руководством сыграла шесть матчей в Лиге наций, набрав одно очко при соотношении забитых и пропущенных мячей 0:15.

До этого, с 2021 по 2023 год, Черчесов работал в венгерском клубе «Ференцварош», где дважды становился чемпионом Венгрии и один раз — обладателем Кубка страны.

Источник: Legalbet.ru
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Станислав Черчесов
Футбол
Элдар Чивич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
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Балтика

 2
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Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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