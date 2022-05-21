Хавбек «Нижнего» Калинский стал лучшим в РПЛ по победным голам

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский забил единственный гол в матче последнего тура против «Зенита» (1:0) и принес волжанам пятую победу в нынешнем сезоне. Ранее 28-летний хавбек забивал решающие мячи в матчах против «Динамо», «Рубина» (дважды) и «Урала». По четыре победных гола есть в активе у Матео Кассьерры, Дмитрия Полоза, Эрика Бикфалви, Гамида Агаларова, Владислава Сарвели и Ивана Сергеева. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры чемпионата России-2021/22 по победным голам