Кассьерра не дотянулся только до Гарина и Траоре
Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра оформил хет-трик в матче против «Динамо» и завершил первый для себя чемпионат России с 14 голами в 22 встречах. Колумбиец стал восьмым дебютантом высшего российского дивизиона, которому удалось отличиться больше 13 раз.
По 14 мячей записывали на свой счет Георгий Деметрадзе, Джеймс Обиора, Жо, Александр Алиев и Юра Мовсисян, 16 — Олег Гарин, 18 — Ласина Траоре.
Футболисты, которые забили больше 13 голов в первом сезоне в чемпионате России*
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Предыдущий чемпионат
|
Матчи
|
Голы
|
2011/12
|
Ласина Траоре
|
Кубань
|
Румыния
|
38
|
18
|
1992
|
Олег Гарин
|
Океан
|
СССР (вторая лига)
|
28
|
16
|
1998
|
Георгий Деметрадзе
|
Алания
|
Голландия
|
15
|
14
|
2021/22
|
Матео Кассьерра
|
Сочи
|
Португалия
|
22
|
14
|
2001
|
Джеймс Обиора
|
Локомотив
|
Швейцария
|
25
|
14
|
2010
|
Александр Алиев
|
Локомотив
|
Украина
|
25
|
14
|
2006
|
Жо
|
ЦСКА
|
Бразилия
|
18
|
14
|
2011/12
|
Юра Мовсисян
|
Краснодар
|
Дания
|
37
|
14
* Без учета футболистов, которые играли в Высшей лиге СССР.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0