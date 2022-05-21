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Сегодня, 23:04

Кассьерра не дотянулся только до Гарина и Траоре

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра оформил хет-трик в матче против «Динамо» и завершил первый для себя чемпионат России с 14 голами в 22 встречах. Колумбиец стал восьмым дебютантом высшего российского дивизиона, которому удалось отличиться больше 13 раз.

По 14 мячей записывали на свой счет Георгий Деметрадзе, Джеймс Обиора, Жо, Александр Алиев и Юра Мовсисян, 16 — Олег Гарин, 18 — Ласина Траоре.

Футболисты, которые забили больше 13 голов в первом сезоне в чемпионате России*

Сезон

Игрок

Команда

Предыдущий чемпионат

Матчи

Голы

2011/12

Ласина Траоре

Кубань

Румыния

38

18

1992

Олег Гарин

Океан

СССР (вторая лига)

28

16

1998

Георгий Деметрадзе

Алания

Голландия

15

14

2021/22

Матео Кассьерра

Сочи

Португалия

22

14

2001

Джеймс Обиора

Локомотив

Швейцария

25

14

2010

Александр Алиев

Локомотив

Украина

25

14

2006

Жо

ЦСКА

Бразилия

18

14

2011/12

Юра Мовсисян

Краснодар

Дания

37

14

* Без учета футболистов, которые играли в Высшей лиге СССР.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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