Кассьерра не дотянулся только до Гарина и Траоре

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра оформил хет-трик в матче против «Динамо» и завершил первый для себя чемпионат России с 14 голами в 22 встречах. Колумбиец стал восьмым дебютантом высшего российского дивизиона, которому удалось отличиться больше 13 раз.

По 14 мячей записывали на свой счет Георгий Деметрадзе, Джеймс Обиора, Жо, Александр Алиев и Юра Мовсисян, 16 — Олег Гарин, 18 — Ласина Траоре.

Футболисты, которые забили больше 13 голов в первом сезоне в чемпионате России*

Сезон Игрок Команда Предыдущий чемпионат Матчи Голы 2011/12 Ласина Траоре Кубань Румыния 38 18 1992 Олег Гарин Океан СССР (вторая лига) 28 16 1998 Георгий Деметрадзе Алания Голландия 15 14 2021/22 Матео Кассьерра Сочи Португалия 22 14 2001 Джеймс Обиора Локомотив Швейцария 25 14 2010 Александр Алиев Локомотив Украина 25 14 2006 Жо ЦСКА Бразилия 18 14 2011/12 Юра Мовсисян Краснодар Дания 37 14

* Без учета футболистов, которые играли в Высшей лиге СССР.