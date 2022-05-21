Канчельскис поздравил «Сочи» со вторым местом в РПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение «Динамо» в матче 30-го тура Тинькофф РЛП от «Сочи» (1:5).

«Динамовцев жалко, но они немножко потеряли концовку, растерялись. Когда первый этап сезона закончился, я сказал, что «Динамо» не сможет составить конкуренцию «Зениту». Не те футболисты, да и у петербуржцев превосходство на лицо. Но хочется сказать спасибо московскому клубу, что в начале сезона они навязали борьбу «Зениту», боролись. Концовка не сложилась, 5:1 проиграли дома, своим конкурентам, команде, которая боролась за первое место. Но а так, поздравляю «Сочи» со вторым местом, динамовцы тоже молодцы, правда концовку смазали», — сказал Канчельскис «СЭ».

«Сочи» по итогам сезона завоевал серебро, «Динамо» — бронзу.