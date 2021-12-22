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Хавбек «Локомотива» Куликов перенес операцию

18:15
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Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов успешно перенес операцию на колене в немецкой клинике, сообщает официальный сайт клуба 22 декабря.

23-летний российский футболист будет восстанавливаться после оперативного лечения около 6 недель.

В текущем сезоне Куликов провел 16 матчей за «Локо» и сделал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/25412

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