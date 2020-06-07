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Хавбек «Локо» Дорофеев считает, что команда подойдет к возобновлению РПЛ в оптимальной форме

7 июня 2020, 23:54
Никита Дорофеев. Фото «Локомотив»
Никита Дорофеев. Фото «Локомотив»
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Полузащитник «Локомотива» Никита Дорофеев после товарищеского матча против «Динамо» (1:1) поделился впечатлениями от игры.

«Конечно, мы рады, что работа возобновилась. Был перерыв в течение двух месяцев. Все очень довольны — мы получаем удовольствие от футбола.

Думаю, команда подойдет в оптимальной форме к первому официальному матчу после карантина и будет показывать свой лучший футбол.

Прибавлять нужно всегда и во всем. Жду матч с «Оренбургом».

Рекомендации Роспотребнадзора? В какой-то степени да, повлияли. Много новых правил — дистанция между игроками, везде нужно носить маски и перчатки", — приводит слова Дорофеева пресс-служба железнодорожников.

РПЛ возобновится 19 июня. «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 41 баллом после 22 туров. 21 июня железнодорожники сыграют в Москве с «Оренбургом».

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22214

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