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Хачатурянц — о медиаправах на показ РПЛ: «Тендера не будет. «Матч ТВ» согласовал условия соглашения»

14:44
Ашот Хачатурянц. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ашот Хачатурянц. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, назначенный исполняющим обязанности президента РПЛ, высказался о правах на трансляцию игр премьер-лиги.

— Выросли ли в цене медиаправа на РПЛ?

— Значительно выросли. Руководитель рабочей группы, который проводил переговоры, даст комментарий. Тендера не будет. Правильно ли это? На этот вопрос ответит руководитель группы, который переводил переговоры. Конкурс как таковой не был объявлен. Не были определены условия конкурса. «Матч ТВ», значительно улучшив предложение, согласовал основные условия этого соглашения. Считаю это правильным. Вы представляете себе ситуацию административного давления на все 16 клубов? Я не представляю.

За телеправа собирались бороться «Матч ТВ», «Яндекс», Start и Okko. Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» сделал лиге предложение на 4 миллиарда рублей.

РПЛ получит 100 миллионов долларов за сезон по контракту с «Матч ТВ». Соответственно, более 400 миллионов долларов по новому четырехлетнему контракту.

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