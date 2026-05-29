Хиддинк поздравил Аршавина с 45-летием: «У него был потрясающий талант обходить любого защитника»

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк в разговоре с «СЭ» поздравил с 45-летием бывшего капитана национальной сборной Андрея Аршавина.

«Передайте Андрею мои поздравления с днем рождения! У него был потрясающий талант обходить любого защитника. Мне было приятно работать с ним — очень самостоятельной личностью — и с очень сильной российской командой в то время!» — сказал Хиддинк «СЭ».

Аршавин явлется воспитанником «Зенита». Он выступал за основную команду с 2000 по 2008 год и с 2012 по 2015 год. За это время на его счету 376 матчей за петербуржцев во всех турнирах, в которых он забил 80 голов и отдал 110 результативных передач. В составе команды он трижды выиграл чемпионат России, а также по разу становился обладателем Суперкубка страны, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

С января 2022 года Аршавин занимает пост заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените».

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