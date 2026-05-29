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Хиддинк поздравил Аршавина с 45-летием: «У него был потрясающий талант обходить любого защитника»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк в разговоре с «СЭ» поздравил с 45-летием бывшего капитана национальной сборной Андрея Аршавина.

«Передайте Андрею мои поздравления с днем рождения! У него был потрясающий талант обходить любого защитника. Мне было приятно работать с ним — очень самостоятельной личностью — и с очень сильной российской командой в то время!» — сказал Хиддинк «СЭ».

Аршавин явлется воспитанником «Зенита». Он выступал за основную команду с 2000 по 2008 год и с 2012 по 2015 год. За это время на его счету 376 матчей за петербуржцев во всех турнирах, в которых он забил 80 голов и отдал 110 результативных передач. В составе команды он трижды выиграл чемпионат России, а также по разу становился обладателем Суперкубка страны, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

С января 2022 года Аршавин занимает пост заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените».

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Андрей Аршавин
Футбол
Гус Хиддинк
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В «Локомотиве» прокомментировали информацию о долге клуба
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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