Исполняющий обязанности президента РПЛ Хачатурянц не намерен покидать пост главы департамента судейства РФС

Ашот Хачатурянц рассказал, покинет ли пост главы департамента судейства РФС после его назначения исполняющим обязанности президента РПЛ.

— Будете совмещать или уйдете с поста главы департамента судейства РФС?

— Для меня это был один из самых важных вопросов, который я поставил перед коллегами. Сейчас юридически проверяется, возможно ли совмещение. Все те реформы, которые были начаты, будут доведены.

Сегодня, 5 октября, Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ.