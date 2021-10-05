Исполняющий обязанности президента РПЛ Хачатурянц не намерен покидать пост главы департамента судейства РФС
14:39
Ашот Хачатурянц рассказал, покинет ли пост главы департамента судейства РФС после его назначения исполняющим обязанности президента РПЛ.
— Будете совмещать или уйдете с поста главы департамента судейства РФС?
— Для меня это был один из самых важных вопросов, который я поставил перед коллегами. Сейчас юридически проверяется, возможно ли совмещение. Все те реформы, которые были начаты, будут доведены.
Сегодня, 5 октября, Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ.
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