Дзюба высказался о возможном завершении карьеры

Нападающий Артем Дзюба поделился мнением, когда спортсмену пора завершать карьеру.

23 мая 37-летний футболист покинул «Акрон», за который выступал с 2024 года. В сезоне-2025/26 форвард принял участие в 28 матчах тольяттинцев, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

«Нет смысла играть в любой вид спорта, если у тебя нет азарта внутри. Если это пропадает, надо сразу уходить», — сказал Дзюба.

24 мая нападающий заявил, что не намерен завершать карьеру и хочет продолжить играть в России.

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