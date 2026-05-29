«Зенит» поздравил Аршавина с 45-летием: «Легенда клуба, чье имя навсегда вписано в историю»

«Зенит» поздравил экс-нападающего команды Андрея Аршавина с днем рождения.

29 мая спортсмену исполнилось 45 лет.

«Сегодня свой день рождения отмечает легенда «Зенита», чье имя навсегда вписано в историю. Благодарим за яркие эмоции, незабываемые победы и огромный вклад в успехи сине-бело-голубых. Желаем здоровья, благополучия и новых достижений! С днем рождения, Андрей Сергеевич», — говорится в заялении пресс-службы клуба.

Аршавин явлется воспитанником «Зенита». Он выступал за основную команду в периоды с 2000 по 2008 год и с 2012 по 2015 год. За это время на его счету 376 матчей за петербуржцев во всех турнирах, в которых он забил 80 голов и отдал 110 результативных передач. В составе команды он трижды выиграл чемпионат России, а также по разу становился обладателем Суперкубка страны, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

С января 2022 года Аршавин занимает пост заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените».