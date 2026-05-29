«Локомотив» объявил о возвращении Пруцева в «Спартак» по окончании аренды

«Локомотив» объявил об уходе полузащитника Данила Пруцева.

31 мая истекает срок действия арендного соглашения 26-летнего хавбека, после чего он возвращается в «Спартак».

«Благодарим Данила за самоотдачу, профессионализм, самоотверженную и яркую игру. Желаем здоровья и удачи в продолжении карьеры!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Пруцев перешел в «Локомотив» 28 августа 2025 года. В сезоне-2025/26 на его счету 35 матчей за железнодорожников, в которых он забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе красно-зеленых футболист стал бронзовым призером чемпионата России.

Контракт Пруцева со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2028 года.