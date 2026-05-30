Дзюба — о «Спартаке» при Карседо: «Не особо в начале верил, что получится»

Российский нападающий Артем Дзюба поделился мнением о «Спартаке» при испанском тренере Хуане Карлосе Карседо.

Специалист возглавляет красно-белых с января 2025 года и выиграл вместе с командой Кубок России в сезоне-2025/26.

— Я знаю, что вы за Эмери с детства.

— С детства, да.

— «Спартак» Карседо вам нравится сейчас?

— Соглашусь с вами, не особо в начале верил, что получится. Забрали Кубок. Выиграть его сейчас сложнее, чем Лигу чемпионов. Этот формат очень тяжелый. Раньше было много выскочек. Сейчас, чтобы дойти до финала, надо обыграть всех грандов. Болельщики «Спартака» заслужили. Но чисто по-спортивному «Краснодар» очень жалко. «Быки» должны были хотя бы брать чемпионство.

— «Спартаку» надо наладить оборону.

— Нужно лидер в защите. Пока мне кажется, этого не хватает. Крутая полузащита. Наверное, не хватает хорошего центрального защитника и нападающего. Я не намекаю на себя. Нужно форвард, который забьет 15-20 за сезон.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max