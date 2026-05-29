«Спартак» поздравил Титова с 50-летием: «С юбилеем, легенда!»

«Спартак» поздравил бывшего полузащитника команды Егора Титова с днем рождения.

29 мая спортсмену исполнилось 50 лет.

«С юбилеем, легенда!» — говорится в заявлении пресс-службы красно-белых.

Титов является воспитаннком «Спартака». Он выступал за основную команду московского клуба с 1995 по 2008 год. За это время на его счету 444 матча во всех турнирах, в которых он забил 105 голов и отдал 87 результативных передач. В составе «Спартака» футболист 6 раз выигрывал чемпионат России и 2 раза становился обладателем Кубка страны.

Помимо «Спартака», он выступал за «Химки», «Локо» из Астаны и «Химки».