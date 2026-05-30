Дзюба: «Овечкин — великий спортсмен. Но хоккей и футбол — разные вещи. В футбол труднее играть»

Российский нападающий Артем Дзюба поделился мнением о форварде «Вашингтона» Александре Овечкине и сравнил требования к футболистам и хоккеистам.

«Саня — великий спортсмен. Но хоккей и футбол — немного разные вещи. В футбол труднее играть. Там надо больше бегать. И за весом следить. В хоккее можно за весом не следить. Такие спортсмены, как Овечкин, Малкин, могут играть очень долго.

После 6-7 вечера я не кушаю. Это выработано годами.

Вечером могу чай себе позволить. В выходные могу позволить съесть что-то сладенькое, торт, пирожное», — сказал Дзюба.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. 40-летний россиянин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место, уступая только Уэйну Гретцки, — 1006 шайб против 1016.

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