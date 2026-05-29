Sport Baza: Сарвели уйдет из «Локомотива» летом 2026 года

«Локомотив» не намерен продлевать контракт с нападающим Владиславом Сарвели, сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По данным источника, на 28-летнего игрока претендуют «Пари НН» и «Сочи». Ранее футболистом интересовались в «Торпедо», но этот вариант отпал.

Сам игрок хотел бы остаться в РПЛ, однако предложения пока поступают только из Первой лиги.

Сарвели играет за «Локомотив» с июля 2023 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2025/26 форвард в 12 матчах забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Сарвели в 700 тысяч евро.

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