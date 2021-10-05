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Хашиг — о назначении Хачатурянца: «Лига идет к лучшему с новым президентом»

14:50

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал назначение Ашота Хачатурянца на пост исполняющего обязанности президента РПЛ.

«Мы можем сказать, что Лига идет к лучшему с новым президентом», — отметил Хашиг.

Напомним, сегодня стало известно о том, что 60-летний Сергей Прядкин подал в отставку с поста главы РПЛ. 53-летний Хачатурянц, который является главой судейского комитета РФС, занял его место и временно будет совмещать два поста.

Прядкин являлся президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года. 16 января он был переизбран на новый пятилетний срок.

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