Хабиб назвал Макарова Ди Марией российского футбола
23:15
Бывший чемпион UFC Хбиб Нурмагомедов посетил матча 7-го тура Тинькофф РПЛ между «Динамо» и «Нижний Новгорода» (1:2). Он выделил действия на поле полузащитника бело-голубых Дениса Макарова.
«Запомните его. Ди Мария нашего футбола», — написал Хабиб в Instagram.
На 13-й минуте Макаров вывел хозяев вперед, забив свой дебютный гол за клуб.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
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