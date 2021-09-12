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Хабиб назвал Макарова Ди Марией российского футбола

23:15
Пост Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram
Пост Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC Хбиб Нурмагомедов посетил матча 7-го тура Тинькофф РПЛ между «Динамо» и «Нижний Новгорода» (1:2). Он выделил действия на поле полузащитника бело-голубых Дениса Макарова.

«Запомните его. Ди Мария нашего футбола», — написал Хабиб в Instagram.

На 13-й минуте Макаров вывел хозяев вперед, забив свой дебютный гол за клуб.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр