Хабиб назвал Макарова Ди Марией российского футбола

Бывший чемпион UFC Хбиб Нурмагомедов посетил матча 7-го тура Тинькофф РПЛ между «Динамо» и «Нижний Новгорода» (1:2). Он выделил действия на поле полузащитника бело-голубых Дениса Макарова.

«Запомните его. Ди Мария нашего футбола», — написал Хабиб в Instagram.

На 13-й минуте Макаров вывел хозяев вперед, забив свой дебютный гол за клуб.