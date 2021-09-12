В «Нижнем Новгороде» заявили об отсутствии долгов перед игроками за прошлый сезон

Футбольный клуб «Нижний Новгород» не имел задолженностей перед командой как по зарплате, так и по премиальным.

«В финансовом плане проблем не было. Долгов ни у кого не перед кем не было, и по премиальным тоже. Есть положение о премировании, где были прописаны сроки. Мы их строго соблюдали», — заявил генеральный директор нижегородского клуба Равиль Измайлов ТАСС.

Ранее появлялась информация, что долги клуба перед игроками по зарплате за прошлый сезон составляют 120 млн рублей.