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В «Нижнем Новгороде» заявили об отсутствии долгов перед игроками за прошлый сезон

22:27
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Футбольный клуб «Нижний Новгород» не имел задолженностей перед командой как по зарплате, так и по премиальным.

«В финансовом плане проблем не было. Долгов ни у кого не перед кем не было, и по премиальным тоже. Есть положение о премировании, где были прописаны сроки. Мы их строго соблюдали», — заявил генеральный директор нижегородского клуба Равиль Измайлов ТАСС.

Ранее появлялась информация, что долги клуба перед игроками по зарплате за прошлый сезон составляют 120 млн рублей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12367021

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Иван Шитик все материалы автора

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