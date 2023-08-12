Губерниев: «Не понимаю, Дзюба журналисту угрожал, или озвучивал свои тайные желания?»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» высказался об инциденте с участием нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и журналиста «РБ Спорт» после матча четвертого тура РПЛ между железнодорожниками и «Крыльями Советов» (1:1).

После игры Дзюба, покидавший стадион, грубо отреагировал на вопрос журналиста, ответив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь...».

«Я не понимаю, Дзюба журналисту угрожал, или озвучивал свои тайные похотливые желания? К сожалению, Артем не держит удар. Причем он говорил такие слова в присутствии детей, а это было некрасиво. Журналисту нельзя угрожать, вообще любому человеку нельзя угрожать. А журналисту хочу сказать, что не надо говорить «ты» человеку, с которым общаешься. Надо обращаться на «вы», но это не дает право Артему Дзюбе говорить мерзости. Он меня очень сильно разочаровал. Мы знаем очень много разных мест, куда футболист может засунуть себе телефон. Пусть он попробует дисковой или большой телефон из автомата взять и засунуть, если хочет это сделать», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев ответил на вопрос, почему, на его взгляд, Артем Дзюба не держит удар.

«Был задан невинный вопрос о словах Игоря Шалимова. Дзюбе надо выходить на поле и доказывать, что он может забить не два мяча, а двадцать два. Я выдавал много авансов Дзюбе, а он ведет себя похабно. Не знаю, почему он не держит удар. Может быть, какие-то проблемы. Мы помним, как ему было сложно, когда всплывали известные видео. Все поддерживали его. Я тоже обращал внимание, что ему непросто. Личная и частная жизнь — это две одинаковые вещи. Есть ощущение вседозволенности у футболиста. Так быть не должно», — добавил Губерниев.

В июле Дзюба заявил одному из журналистов, что не общается со СМИ. Тогда он сказал, что будет разговаривать с прессой, когда они придумают «нормальные вопросы».

Дзюба не принимал участия в матче 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» из-за повреждения. У «Локомотива» на счету 5 очков, команда идет на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.