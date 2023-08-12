«Ростов» — «Рубин»: судьям повезло, что у Мартыновича не было предупреждения. Игрок гостей ошибочно не наказан
На 70-й минуте матча 4-го тура чемпионата России-2023/24 «Ростов» — «Рубин» (3:0) арбитр Алексей Сухой допустил нарушение правил и никак на него не отреагировал.
Защитник гостей Александр Мартынович получил повреждение и покинул поле. Врачи оказали ему помощь — он обратился к судье за разрешением вернуться. Но при этом находился на линии ворот, а не на боковой линии.
По правилам, игрок может вернуться только после того, как игра была возобновлена. Если мяч в игре, то вернуться можно только с боковой линии, а если мяч не в игре, то с любой линии, ограничивающей поле. Мяч был в игре. Значит, выйти на поле можно было лишь с боковой. Но Мартынович не стал дожидаться и выбежал.
Вряд ли он получил разрешение Сухого — тот находился очень далеко и никаких жестов не использовал. Значит, за такое нарушение футболисту «Рубина» следовало вынести предупреждение. Этого не было сделано.
Казалось бы, это мелочь. Но бригаде арбитров повезло, что у Мартынович до этого в течение матча не получил желтую карточку. В противном случае на 70-й минуте речь шла бы о том, что он ошибочно избежал не просто предупреждения, а второго предупреждения и удаления.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
6
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
7
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
9
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0