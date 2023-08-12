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Судейство

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«Ростов» — «Рубин»: судьям повезло, что у Мартыновича не было предупреждения. Игрок гостей ошибочно не наказан

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 70-й минуте матча 4-го тура чемпионата России-2023/24 «Ростов» — «Рубин» (3:0) арбитр Алексей Сухой допустил нарушение правил и никак на него не отреагировал.

Защитник гостей Александр Мартынович получил повреждение и покинул поле. Врачи оказали ему помощь — он обратился к судье за разрешением вернуться. Но при этом находился на линии ворот, а не на боковой линии.

По правилам, игрок может вернуться только после того, как игра была возобновлена. Если мяч в игре, то вернуться можно только с боковой линии, а если мяч не в игре, то с любой линии, ограничивающей поле. Мяч был в игре. Значит, выйти на поле можно было лишь с боковой. Но Мартынович не стал дожидаться и выбежал.

Вряд ли он получил разрешение Сухого — тот находился очень далеко и никаких жестов не использовал. Значит, за такое нарушение футболисту «Рубина» следовало вынести предупреждение. Этого не было сделано.

Казалось бы, это мелочь. Но бригаде арбитров повезло, что у Мартынович до этого в течение матча не получил желтую карточку. В противном случае на 70-й минуте речь шла бы о том, что он ошибочно избежал не просто предупреждения, а второго предупреждения и удаления.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
12 авг, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
3:0
Рубин

Александр Мартынович
Футбол
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
2
1
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2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
6
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
7
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
8
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
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 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
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 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
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