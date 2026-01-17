Губерниев о Баринове: «Футболисты могут переходить куда угодно: из «Спартака» в ЦСКА, «Зенит» и наоборот»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о переходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«ЦСКА с таким трансфером стал чуточку сильнее. Меня переход Баринова не удивил. Мы поражались, когда Быстров и Дзюба переходили в другие команды. Чего удивляться-то? Это жизнь. Футболисты могут переходить куда угодно: из «Спартака» в ЦСКА, «Зенит» и наоборот. Жизнь сейчас такая. Народная любовь — как ветер», — сказал Губерниев «СЭ».

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» 13 января. Футболист подписал с армейцами контракт до конца сезона-2028/29. Он будет выступать за клуб под 6-м номером.

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).