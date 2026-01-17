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17 января, 21:00

Губерниев о Баринове: «Футболисты могут переходить куда угодно: из «Спартака» в ЦСКА, «Зенит» и наоборот»

Дарик Агаларов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о переходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«ЦСКА с таким трансфером стал чуточку сильнее. Меня переход Баринова не удивил. Мы поражались, когда Быстров и Дзюба переходили в другие команды. Чего удивляться-то? Это жизнь. Футболисты могут переходить куда угодно: из «Спартака» в ЦСКА, «Зенит» и наоборот. Жизнь сейчас такая. Народная любовь — как ветер», — сказал Губерниев «СЭ».

Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» 13 января. Футболист подписал с армейцами контракт до конца сезона-2028/29. Он будет выступать за клуб под 6-м номером.

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).

Жерсон (&laquo;Зенит&raquo;), Дмитрий Баринов (&laquo;Локомотив&raquo;), Игорь Дивеев (ЦСКА), Хуан Карлос Карседо (&laquo;Спартак&raquo;).Жерсон вернулся в Бразилию, суперобмен «Зенита» и ЦСКА, Баринов ушел из «Локо», новый тренер «Спартака»: таблица переходов РПЛ

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Дмитрий Баринов
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ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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