Умер бывший нападающий «Локомотива» Артур Шамрин

Бывший нападающий «Локомотива» Артур Шамрин умер в возрасте 56 лет, сообщает пресс-служба липецкого «Металлурга», за который также выступал футболист.

В пятницу вечером Шамрин вышел на прогулку и не вернулся домой. Позднее его тело было обнаружено в микрорайоне Елецком города Липецка. В последние годы жизни футболист был болен и имел инвалидность по неврологии.

Шамрин играл за «Локомотив» с 1990 по 1991 год. Также он выступал за одесский СКА и майкопскую «Дружбу». Футболист завершил карьеру в 28 лет из-за проблем со здоровьем.