Нобоа извинился за фол на Промесе: «Это реально красная карточка»
21:54
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отреагировал на красную карточку, которую получил в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:0).
— Что вы скажете про удаление?
— Это реально красная карточка. Я извинился перед Промесом. Не хотел навредить, но просто не мог остановиться, чтобы избежать контакта. Так вышло случайно по инерции движения.
— Что сказал Промес, он понял тебя?
— Он ничего не сказал. Это больно, реально больно.
(Антон Иванов)
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
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