Нобоа извинился за фол на Промесе: «Это реально красная карточка»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отреагировал на красную карточку, которую получил в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:0).

— Что вы скажете про удаление?

— Это реально красная карточка. Я извинился перед Промесом. Не хотел навредить, но просто не мог остановиться, чтобы избежать контакта. Так вышло случайно по инерции движения.

— Что сказал Промес, он понял тебя?

— Он ничего не сказал. Это больно, реально больно.

(Антон Иванов)