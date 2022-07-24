Губерниев назвал внезапный уход Варелы из «Динамо» не последним подобным случаем в РПЛ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход защитника Гильермо Варелы из «Динамо».

«Может быть, он побоялся, что его в армию возьмут? А если говорить серьезно, то я думаю, что такие вещи будут случаться. Если там нет какого-то криминала, то люди могут просто взять и уехать. Мы же не знаем, с каким давлением они сталкиваются или что они думают. Я совсем не удивлен. Его слова, что готов остаться до конца сезона? Может быть, с ним какое-то несчатье случилось? Мы должны быть, к сожалению, готовы к таким действиям. Это не первая подобная ситуация и не последняя», — сказал Губерниев «СЭ».

По информации «СЭ», защитник «Динамо» Гильермо Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо».