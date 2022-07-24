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Сегодня, 15:42

Губерниев назвал внезапный уход Варелы из «Динамо» не последним подобным случаем в РПЛ

Сергей Федоров
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход защитника Гильермо Варелы из «Динамо».

«Может быть, он побоялся, что его в армию возьмут? А если говорить серьезно, то я думаю, что такие вещи будут случаться. Если там нет какого-то криминала, то люди могут просто взять и уехать. Мы же не знаем, с каким давлением они сталкиваются или что они думают. Я совсем не удивлен. Его слова, что готов остаться до конца сезона? Может быть, с ним какое-то несчатье случилось? Мы должны быть, к сожалению, готовы к таким действиям. Это не первая подобная ситуация и не последняя», — сказал Губерниев «СЭ».

По информации «СЭ», защитник «Динамо» Гильермо Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо».

Гильермо Варела. Варела без предупреждения покинул «Динамо» перед матчем с «Торпедо»

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
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РПЛ
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Дмитрий Губерниев
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
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 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
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 - : -
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