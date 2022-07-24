У хавбека «Химок» Кухарчука проблемы с ахилловым сухожилием

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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук не попал в заявку на матч второго тура РПЛ против «Нижнего Новгорода», пишет Metaratings.ru.

По данным источника, футболисты испытывает проблемы с ахиллом. Сроки восстановления пока неизвестны.

Ранее он также пропустил матч первого тура РПЛ «Химки» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).

В прошедшем сезоне Кухарчук набрал забил пять голов и сделал 4 голевые передачи.